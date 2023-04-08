«الأرصاد»: طقس اليوم السبت مائل للبرودة ومتوقع سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أجواء مائلة للبرودة صباحًا على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار على مناطق من الصحراء الغربية.

ولفتت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، كما تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى في الصباح الباكر ١٨ درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية نهارًا، 19 درجة ليلًا.

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و18 درجة ليلًا.

جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.