انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بمركز الحمام فى مطروح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، تنفيذ فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب" بمركز شباب الحمام التابع لإدارة شباب الحمام، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة برئاسة إيمان عبدالجابر، رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة المقبلة.

جاء ذلك من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة.

وبدأت فعاليات مُنتدى الحور الوطني للشباب بمركز شباب الحمام بجلسة تعارف أدارها دعاء عبده مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بمرافقة الدكتور محمد عمارة مدرب برنامج دورنا بوزارة الشباب والرياضة، بالتعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخل الورشة تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الإجتماعية، الإقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض الحلول والمقترحات التي اسفرت عنها الورشة ومناقشتها.

وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب مطروح، تحت إشراف أميرة منير وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة إسلام السيد حسن مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، محمود الغمرى مسئول البرلمان بالمديرية، وفرج عبدالجليل مدير إدارة شباب الحمام، وإبراهيم عمران مسئول النشاط بالحمام.

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب