كريم حسن شحاتة: شكرًا للمتحدة على البطولة الرمضانية الناجحة.. و«الدستور» فريق قوى (فيديو)

أشاد الكابتن كريم حسن شحاتة، بمستوى الفرق المشاركة في دورة الشركه المتحده للخدمات الإعلامية الرمضانية لكرة القدم وما يقدموه من متعة كروية، خلال المباريات والمنافسات التي جرت خلال الأيام الماضية على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وأضاف "شحاتة"، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، عقب انتهاء لقاء فريق قناة الحياة والتي يلعب ضمن صفوفها خلال مواجهة فريق سي بي سي، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، أن فريق جريدة الدستور يمتلك عناصر جيدة تجعل المنافسة معهم صعبة وهو ما يزيد متعة التنافس على لقب دورة الشركة المتحدة.

واجتاز فريق قناة الحياة عقبة فريق قناة سي بي سي، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور الـ 16 من دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية لكرة القدم، والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وسجل اللاعب حسام حسن الهدف الأول لفريق الحياة فيما سجل اللاعب إيهاب النحاس هدف التقدم والفوز بينما سجل اللاعب عمر صالح هدف فريق CBC الوحيد.

وشهدت منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة والتي استهل مباريات، الجمعة، فريق جريدة الدستور في مواجهة موقع مبتدا، والذي انتهى بفوز الدستور بهدف دون رد، بينما انطلقت المباراة الثانية والتي ضمت كل من فريق أون تايم سبورت وفريق كورة بلس، وانتهى اللقاء بفوز الأول بهدف نظيف فيما انتهى لقاء الحياة وسي بي سي بهدفين مقابل هدف.

ونجح 6 فرق للصعود لدور الثمانية للدورة، وهم: ستادات بعد فوزه على CBC سفرة بثلاث أهداف نظيفة، وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي إنتراكتيف بعد الفوز على ON T بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد، والدستور بعد الفوز على مبتدا بنتيجة 1-0، وفريق ON Time Sports بعد فوزها على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0 وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.