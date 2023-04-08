السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: إسرائيل لا تحترم حرية العقيدة بدولة فلسطين

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن تقديرات الجهات المصرية والأردنية أكدت جميعها بداية الصراع الإسرائيلي على فلسطين مثلما تفعل إسرائيل كل عام، مشيراً إلى أن ما يحدث على أرض فلسطين الآن من انتهاك واضح للحقوق الفلسطينينة دليل على صحة هذه التقديرات.

 

التقديرات المصرية الأردنية

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تقديرات الجهات المصرية والأردنية أكدت جميعها بداية الصراع الإسرائيلي على فلسطين مثلما تفعل كل عام. 

 

احترام حرية العقيدة 

وأضاف في حديثه، أن الجنود الإسرائليين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى وقاموا بالهجوم على المواطنين الفلسطينيين داخل المسجد.

 

وأشار إلى، أن إسرائيل تمارس كل أنواع التضييق على شعائر المسلمين بدولة فلسطين، وهذا خير دليل على عدم احترام الجانب الإسرائيلي الشعائر الدينية واحترام حرية العقيدة.

العميد خالد عكاشة خالد عكاشة المصري للفكر الجهات المصرية الأردنية القاهرة الإخبارية

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