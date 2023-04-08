السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: إسرائيل تستغل جميع المواقف الفلسطينية لصالحها

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن القوات الإسرائيلية تحرص كل الحرص على استغلال جميع المواقف الفلسطينية لصالحها.

العملية المزدوجة

وأكد الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لن تترك حادث العملية المزدوجة إلا بعد الترويج له في الخارج لكسب عطف المجتمع الدولي بأكمله.

المعاناة الفلسطينية

وأضاف في حديثه، أنه لا يمكن التعويل على ردود فعل طبيعية عن مواطني فلسطين حتى وإن كانوا يتواجدون على الأراضي الأسرائيلية المأخوذة جبراً، معبراً:" مش هينفع نلوم على مشاعر الفلسطينين أبداً ومش هنقدر نلوم كذلك على تصرفاتهم وحزنهم على وطنهم".

وأشار إلى، أن الشعب العربي بالكامل يتألم للمشاهد المؤسفة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الحكومة الإسرائيلية الغاشمة".

أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار القاهرة الإخبارية القضية الفلسطي العملية المزدوجة

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