بعد تألقها فى "عملة نادرة".. جومانة مراد تحتل المركز الأول فى ترند تويتر

نجاح كبير تحققه النجمة جومانة مراد، في الموسم الدرامي الحالي حيث تقدم واحدًا من أهم وأنجح وأقوى أدوراها في مسلسل "عملة نادرة" والذي جعلها تحتل المركز الأول اليوم في تريند تويتر بعد مشهدها الرائع في مسلسل عملة نادرة.

جومانة تألقت اليوم بشكل استثنائي حيث شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل عملة نادرة، انهيار حلم دميانة التي تؤدي دورها جومانة مراد

وبدأ المشهد بسماع دميانة لنشرة الأخبار وإذاعة نبأ وفاة عمال مصريين بالعراق وبعد مشادات بينها وبين سميرة تفاجأ بعزت يأتي ليخبرها لوصول جثامين عمال من القرية قادمين من العراق.

ومن ثم تنهار دميانة وتطلب من مريم العذراء أن تقف بجوارها وألا يكون زوجها بينهم، وفي أداء إنساني مبهر مليء بالمشاعر تقف دميانة أمام الجثامين إلى أن تجد زوجها وتتالق جومانة في أداء المشهد بشكل مبهر جعلها تتصدر التريند اليوم عن استحقاق لروعة وتميز أدائها الذي أبهر الجمهور وكان تفاعلهم معه سريعا وقويا.

مواعيد مسلسل عملة نادرة

يتم عرض مسلسل عملة نادرة، يوميا في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، ويعرض في الإعادة مرة أخري الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء على نفس القناة، ويمكن متابعة مسلسل عملة نادرة على قناة CBC دراما أيضًا الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللى كريم، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.