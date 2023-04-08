السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

ضرب نار
ضرب نار

انطلق مسلسل ضرب نار الحلقة 16 للنجميين احمد العوضي في دور جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز في دور مهرة، بمحاولات "الكوماندا" للوصول إلى “مهرة” للانتقام منها بعد خلعته وارتبطت برجل الأعمال “زيدان”.

 

احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16

ويذهب “الكوماندا” الى منزل “سحر” خلال احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16،  في محاولة لمعرفة مكان إقامة "مهرة"، إلا انها تخبره بسفرها إلى أمريكا، ويضغط عليها "جابر" وينجح في إجبارها على إخباره بالحقيقة.

وينتهي المشهد ضمن مسلسل ضرب نار الحلقة 16 ، بـ"الكوماندا" يهدد “سحر” بالقتل، فتعترف بمكان إقامة “مهرة”.

 

شروع في قتل "مهرة"

يدخل “الكوماندا” مسلحًا إلى منزل "مهرة" لتفاجأ به يوجه السلاح إلى رأسها، إلا أنه لم يشعر بوجود شخص داخل المنزل، فيطلب منها مقابلته في اليوم التالي.

موعد عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين عبدالعزيز

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15.. تصاعد الأحداث بين مهرة وزيدان

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 16

وعرضت الحلقه السادسه عشر من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى ستكون الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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