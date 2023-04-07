الحلقة 16 من "سوق الكانتو".. رشاد يظهر في ثوبه الجديد بسبب الحجة

بدأت الحلقة 16 من مسلسل “سوق الكانتو” بظهور “رشاد” فتحي عبد الوهاب، في ثوبه الجديد بعد أن نجح في الحصول على النصف الثاني من الحجة بمساعدة والد “راوية”.

وأصبح “رشاد” مالكًا رسميا لـ “سوق الكانتو” وحاول عطية "ضياء عبد الخالق" وشحاتة "محمود البزاوي"، الاعتراض ولكن شيخ الحارة أكد سلامة أوراق “رشاد”.

وطالب “رشاد” الحاضرين في السوق بمناداته بـ “رشاد البيه ” قائلا: “ أنا مسميش رشاد الحرامي انا بقيت بييه انا رشاد البيه وكلوا يقولي يا رشاد بيه”.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاًوالساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.