"شباب الخير" ينظمون مائدة إفطار لذوي الهمم والسيدات المعيلة بالإسكندرية

نظم “فريق الخير” بمحافظة الإسكندرية “إيد واحدة”، اليوم الجمعة، مائدة إفطار بمنطقة المكس، غرب الإسكندرية، ضمت قرابة 220 فرد من ذوي الهمم والأسر البسيطة، في شهر الخير وبالتزامن مع يوم اليتيم.

شارك المتطوعين من شباب الفريق، في تجهيزات محتويات الوجبات وتحضير العصائر، وتم استقبال الأسر والأطفال من ذوي الهمم والأيتام والسيدات المطلقات والأرامل، في أجواء رمضانية.



وقال محمد الزعيري، مؤسس الفريق، إنه تم اليوم الإفطار الأول لفريق شباب الخير بمنطقة المكس غرب الإسكندرية، والذي استهدف 220 فرد من ذوي الهمم والأمهات الأرامل والمعيلات، وبمشاركة 30 متطوع من شباب الفريق.

وأوضح، أن مائدة اليوم هي الأفطار الأول للفريق في شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر تنظيم يوم أفطار آخر بشرق الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أحمد الحضرى، أحد مسؤولي الفريق، أن اليوم بدأ بتجهيز مكونات الوجبات منذ الصباح، من خلال شيف متخصص، وبمساعدة المتطوعين من أفراد الفريق، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مبهجة، وذلك بسبب رسم الابتسامة على وجوه الأطفال الصغار والأسر.

وتابع أنه تم توزيع 350 شنطة رمضان على الأسر الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أن أنشطة الفريق مستمرة طوال العام سواء علاج للمرضى، وحفلات للأطفال، والإطعام وغيرها من الأتشطة.

وكانت قد نفذت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب «السيوف 2» التابع لفرع شباب المنتزة، «افطار جماعي لذوي الهمم»، بهدف إدخال البهجة والسعادة على الأطفال الأيتام وذوي الهمم وتنمية روح التعاون والمحبة والتسامح لديهم.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها، ومنها الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان المعظم.