مراكز المنيا تواصل تصديها للتعديات ومخالفات البناء وتزيل 10 حالات تعدي

واصلت الوحدات المحلية، بمراكز محافظة المنيا، تصديها للتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمركزي بني مزار ومطاي وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، و الدكتور محمد ابو زيد، نائب المحافظ، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات جيث تمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج من فك شدة خشبية بالكامل بقرية شمس الدين لدور اول داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص ، مع ايقاف حالة اعادة مخالفه بالبناء خارج الحيز العمرانى بعزبة نجيه كما قام رئيس حي غرب ورئيس حي شمال وفني التنظيم بالتعاون مع إدارة الازالات والاشغالات بفك شدة خشبية بشارع السلام وتم تسليم الموقع الي مسئول التنظيم.

وأضاف رئيس المركز والمدينة ،أن عبد الله ربيع، رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت، قام بإزالة حالتي تعدي بحفر أساسات خارج الحيز العمراني بقرية الناصرية حوض الجرن وتم ردم الاساسات كما قام عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام بإزالة ٣ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ٢ بقرية أبو العباس وحالة بقرية اعطووازال فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة قيراط ونصف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومطاي تمكنت من إزالة حاله تعدي تشوين بحى غرب المدينه بمطاي البلد، تحت إشراف على الكيال، نائب المركز، وبحضور سكرتير الوحدة المحلية ومدير الازالات ورئيس حي غرب ومسئولى الجمعية الزراعية، حيث تم إزالة أعمال تشوين بمنطقة حى غرب على مساحة ٦ قيراط كانت تعد لعمل ملعب رياضي على الأرض الزراعية، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، ورفع الاشغالات بها بحضور مسئول الجمعيه الزراعية بمطاي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف كما تم تحريز مواد التشوين من الموقع وتم رفع التشوينات بالكامل وتم تسليمها الى مسئولى الزراعة والتنبيه عليهم بحرثها وإعادة زرعها طبقا للتعليمات.

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