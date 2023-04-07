معين الشعباني يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى:محمد بسام



خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام



خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- وايو كونستانت- محمد عنتر - ميدو جابر



خط الهجوم: احمد ياسر ريان



يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - صلاح محسن - جبريل شيكودي.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة.