أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية "بعشق أمك".. لكن كان عندي التزامات

قال المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، إنه يشعر بالندم والأسف على تأليفه أغنية "أنا بعشق أمك" لفيلم المش مهندس حسن، مؤكداً أن إصراره على تأليف هذه الأغنية كان بسبب احتياجه للمال وقتها.

وتابع:" ندمان على تأليف أغنية (أنا بعشق أمك) لأن جملها رخيصة ومكنتش عايز أكتبها، وجملة بعشق أمك دي مش من تأليفي ولكنهم كانوا بيقولوها لبعض طوال الفيلم، وكان عندهم إصرار على بروزة الإفيه، وكان عليا التزامات وأقساط ".

"سيدتي الجميلة"

وأكد الكاتب أيمن بهجت قمر، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عندما قام بمسرحية "سيدتي الجميلة" حلم بوالده، وبعدها بأسبوع حلم بسمير خفاجة وكلهم كانوا سعداء بالمسرحية.

العام الضبابي

موضحاً: "العام السابق كان عام ضبابي بالنسبة لي، وأخذت طريقة مختلفة فى تفكيري وقرارات أخرى، زي أني أخدت أني قرار أكمل تعليمي، وكان بقالي 18 سنة فى سنة رابعة، وروحت امتحنت ونجحت".