الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16..  زينة تتهم وداد بمحاولة قتلها

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

اتهمت الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وداد "جوري" زوجة سيد شقيقه بمحاولة قتلها وذلك بعد إفاقتها وخروجها من المستشفى.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

إذا فوجئ محمد رمضان وزينة بشقيقه سيد وهو يبكي ويستغيث به من أجل العثور على وداد وظن رمضان أنها في مشوار ما، إلا أن سيد أخبره أنها جمعت ملابسها وتركت المنزل بعد واقعة محاولة قتل زينة.

لترد الأخيرة وتقول: "هربت عشان هي اللي عملتها أنا مشوفتهاش اه بس شوفت منها اللي يخليني أقول إن هي السبب في محاولة قتلي محدش له مصلحة غيرها في التخلص مني وأنا لسه عايزة أطلق لأني مش حاسة بالأمان هنا".

أحداث الحلقات السابقة من المسلسل 

وخلال أحداث الحلقات السابقة تعرضت زينة للضرب على رأسها من مجهول داخل منزل محمد رمضان وسقطت أرضًا وتم نقلها إلى مستشفى وتعتبر وداد هي الشخصية الأقرب للشك فيها بسبب المشاجرات التي قامت بينها وبين زينة بعدما كشفت الأخيرة سرها بأنها تزور شوقي شقيق كارم فتح الله في السجن وهو أحد أعداء جعفر العمدة وشقيق زوجته إيمان العاصي.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. موعد العرض والقنوات الناقلة

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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