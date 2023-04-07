مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. زينة بعد الإفاقة تطلب الطلاق من محمد رمضان

فاقت الفنانة زينة التي تجسد دور عايدة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16، بعدما ضربها مجهول على رأسها خلال أحداث الحلقات السابقة وسقطت أرضًا وتم نقلها إلى المستشفى لتظل في غيبوبة عدة أيام حتى تفيق منها.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 ، بمجرد أن فاقت عايدة لم تقل شيء سوى أنها طلبت الطلاق من جعفر العمدة مبررة ذلك بأنها لا تشعر بالأمان معه ولا تعرف من الذي حاول قتلها ولماذا وقالت له: "أنا مش عايزة حاجة يا جعفر غير إني أطلق بعد إذنك".

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 ، رد جعفر: "زي ما تحبي هطلقك بس مظنش فيه مأذون بيجي المستشفى لازم نستنى لما تقومي وأنا هعملك كل اللي انتي عايزاه" وطلب من أصدقائها المكوث معها حتى ينتهي من مشوار علم وانصرف.

وفي الحلقات السابقة كانت الفنانة زينة تعرضت لمحاولة قتل من مجهول عبر ضربها على رأسها ولازال الشك يدور حول عدة شخصيات في المسلسل.

مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.