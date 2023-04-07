أيمن بهجت قمر: وفاة والدى كانت نقطة تحول فى حياتى الشخصية والمهنية

قال الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، إنه دائمًا يحرص على إخفاء مشاعر الألم والحزن التي يشعر بها بعض الأحيان وراء ابتسامة مصطنعة للجميع، معبرًا: "لما بمر بأزمة أو ضغط كبير بحرص على أن ترتسم الابتسامة على وجهي، لأن الابتسامة بتنسيني الألم".

طفولة أيمن بهجت قمر

وأكد الكاتب أيمن بهجت قمر، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عام 1998 كان بمثابة عام الحزن له، ولكنه تكون بشكل حقيقي في هذا العام، معبرًا: "لقيت نفسي لوحدي ومش معايا غير 7 آلاف جنيه بعد وفاة والدي، والدي ووالدتي كانوا منفصلين، وبعد الوفاة رحت أعيش مع أمي لكن ما قدرتش أكمل الحياة معاها".

المعاناة بعد الانفصال

وأضاف في حديثه، أنه قرر العودة إلى منزل والده والعيش بمفرده بعمر الـ16 عامًا، وهذا القرار جعله يفكر في العمل والنجاح كي يستطيع الإنفاق على نفسه دون اللجوء لأحد.