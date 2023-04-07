مصرع طفل وإصابة والده في حريق شقة بقليوب

لقي طفل مصرعه، وإصابة والده في منطقة المجدودة بدائرة قسم شرطة قليوب في محافظة القليوبية، في حريق شب بعقار مكون من 4 طوابق، وأتت النيران على جميع محتويات الطابق الرابع "معرش بالأخشاب"، بسبب ماس كهربائى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل ومعاينة موقع الحريق.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب بنشوب حريق بشقة في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة قليوب البلد.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار وجميع محنويات الشقة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأتت النيران على كل محتويات الشقة، وأسفر الحريق عن وفاة طفل ، وإصابة والده وتم عمل اسعافات أولية له.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل جثة الطفل للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.