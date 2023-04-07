الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط

جثة
جثة

قُتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية حددت مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتله.

وعثر بحوزته على بندقية آلية، وخزن، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و1، 250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و1، 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، ودراجة نارية "بدون لوحات".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة السجن المؤبد قضية مخدرات قسم شرطة ثان أسيوط

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