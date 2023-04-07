الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

22 أبريل أولى جلسات محاكمة مسؤول أحد البنوك في اتهامه باختلاس 2 مليون و150 ألف من عهدته

حبس
حبس

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 22 إبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بارز ببنك شهير فرع الهرم، وذلك على خلفية اتهامه بإختلاس أموال البنك التي في عهدته والتي بلغ قدرها نحو 2 مليون و150 ألف جنيه.

أسندت جهات التحقيق المختصة في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظف عام ومن الأمناء على الودائع رئيس خزينة النقدية بأحد البنوك فرع الهرم، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وأسندت بأنه اختلس مسئول البنك مبلغ 900 ألف و201 جنيه مصري و40 ألف دولار أمريكي، ما يعادل نحو مليون و235 ألف جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله أنفة البيان والمسلمة إليه لحفظها بالخزينة عهدته، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة، حيث ارتكب تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها وهي محاضر جرد الخزينة اليومية وسجلات احتياطي النقدية للعملة المحلية والأجنبية المعدة، خلال المدة التي اختلس فيها الأموال.

وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بإثبات مطابقة العملة المحلية والأجنبية؛ لما هو مودع بالخزينة على خلاف حقيقة اختلاسه منها، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن احتج بها أمام جهة عمله للاعتداد بها فيما زورت من أجله سترًا لجريمته.

محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات مسئول بارز بنك شهير الهرم

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