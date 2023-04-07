الدورى الممتاز «ب».. الترسانة يخوض 6 وديات والدومانى مديرًا فنيًا لبايونيرز

استغلت أندية دوري القسم الثاني فترة توقف المسابقة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك في خوض عدد من المباريات الودية للمحافظة على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين، حيث قرر الجهاز الفني للترسانة بقيادة حسين شكري الذي تولى المسؤلية بعد رحيل خالد عيد خوض 6 مباريات ودية تبدأ بمواجهة كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل ثم الجونة وبورتو السويس والاتصالات وإيسترن كومباني والمنصورة أيام 13 و16 و18 و19 و28 أبريل الجاري.

ويخوض بورتو السويس بقيادة مدربه الجديد عمرو الدالي 4 مباريات ودية مع الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ثم الترسانة ودلفي والعبور أيام 16 و19 و28 أبريل الجاري.. ويخوض الإنتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده 4 مباريات ودية تبدأ بمواجهة العبور يوم الأحد المقبل ثم بورتو السويس وإيسترن كومباني والجونة أيام 12 و17 و19 أبريل.

من ناحية أخرى، أصبح عبداللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق مديرا فنيا لفريق بايونيرز خلفا لعيد مرازيق ويعاني بايونيرز بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة ويطارده شبح الهبوط للقسم الثالث.

ما يحدث لبايونيرز يعتبر واحدة من المفاجآت غير السارة هذا الموسم، خاصة أنه كان أحد المرشحين للمنافسة بقوة على الصعود لدوري المحترفين بعد تدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين لكن البداية لم تكن جيدة مع المدرب محمد عبدالله الذي قاد الفريق في 4 مباريات جمع منها نقطتين فقط، مما أدى لرحيله وتولى حسن موسى المسؤولية وقاد الفريق في 4 مباريات أيضا جمع منها نقطتين فقط فرحل وجاء حسن إبراهيم "كفتة" الذي قاد الفريق في خمس مباريات جمع منها نقطة واحدة.

مع بداية العام الجديد تعاقدت إدارة بايونيرز مع عيد مرازيق، ومعه تحسنت النتائج وابتعد الفريق عن المركز الأخير لكن مرازيق تمسك بالرحيل فقررت الإدارة تعيين عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا للفريق.