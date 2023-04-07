ميرال الهريدى: ملف العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية بمدينة الأسمرات، والذي يأتي بمشاركة عدد كبير من كبار رجال الدولة، والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، فضلًا عن مشاركة عدد من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية، مشيرة إلى أن ملف القضاء على العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، والذي يعكس حرصه على ضرورة توفير سكن آمن لجميع فئات المجتمع.

وأكدت الهريدى، في بيان لها اليوم، أن الرئيس دائمًا ما يحرص على فتح حوار من القلب مع المصريين في مختلف المناسبات، قائلة: إن تفقد الرئيس أحوال الأهالي ومعرض الأسر المنتجة بالأسمرات، والاستماع لهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا، يأتي في إطار حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين، وفتح حوار أبوي معهم، للاطمئنان على أحوالهم المعيشية والعملية.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حرص الرئيس السيسي على توفير كل سبل الدعم لاحتياجات المعرض من ماكينات ومعدات، بما يمثل حافزًا لتنمية وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومن ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية لدى تلك الأسر، بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه باعتبار مصر واحدة من دول العالم النامي، تصبح التنمية الحضرية ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومؤهلة، يمثل لب التكافل المجتمعى، لتحقيق إنجاز حقيقى، في سبيل توفير حياة كريمة، للمواطن البسيط، فضلًا عن انتشال الآلاف من الشباب من براثن مستقبل مجهول، من خلال القضاء على العشوائيات، وتحديدًا الخطرة منها، وهو ما تبنته الدولة المصرية، وأحرزت فيه الكثير من المكاسب.