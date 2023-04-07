ضمن «حياة كريمة».. انطلاق القوافل الثقافية الرمضانية في 20 قرية بـ7 محافظات

انطلقت الفعاليات الرمضانية للقوافل الثقافية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبات "مصر العامة " من خلال المكتبات المتنقلة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن القوافل تستهدف إقامة عددًا من الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية ب 20 قرية من القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 7 محافظات هي "البحيرة والقليوبية وأسيوط، الوادي الجديد، أسوان، بنى سويف وكفر الشيخ" في الفترة من 15 وحتى 28 رمضان 1444 هجريًا.

مشيرة إلى أن الهدف من تلك الفعاليات والأنشطة الوصول بالمنتج الثقافي للمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية المتنوعة لرفع الوعي وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين والمتميزين في كل بقعة من أرض مصر.



وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن تلك القوافل الثقافية الرمضانية يتم تنفيذها للمرة الأولى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بشراكة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات مصر العامة، حيث تجوب المكتبات المتنقلة القرى والنجوع لتقدم مجموعة مختارة من الفعاليات تتضمن "قراءة كتب، عروض مسرحية وسينمائية، مسابقات، ورش رسم، عروض التنورة التراثية، ورش اكتشاف المواهب من أبناء القرى، إنشاد دينى وفنون شعبية إضافة إلى المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية التي نتبنى من خلالها عدد من المبادرات القومية لرفع الوعي وبناء الأنسان.

وانطلقت الفعاليات، أمس الخميس 15 رمضان، والتي استضافتها جمعية "كروسكو" بأسوان، حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات النوعية المُتخصصة، شملت عناوين "الشباب والحفاظ على الهوية المصرية"، "كيفية ترشيد استهلاك المياه"، "مخاطر الإدمان على الشباب"، "تغير المناخ وتأثيره على البيئة"، بالإضافة إلى تنظيم أمسية شعرية، معرض للكتاب بعنوان "الكتاب صديقي"، ورشة "أطباق نوبية"، ورشة "حلي نوبي"، ورشة أشغال من الكروشية، عرض فني لفرقة "توشكى التلقائية".

كما تقام اليوم الجمعة 16 رمضان، بمركز شباب اللواء صبيح، بالوادي الجديد محاضرة مركزية بعنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات"، وتنظيم أمسية شعرية لشعراء نادى أدب موط والقصر، وورشة حكي وألعاب شعبية "أطلس"، ومحاضرة بعنوان "متلازمة التبعية عند المدمنين"، ومجموعة ورش فنية، وحرف يدوية، وعرض لفرقة "تلقائيين الفرافرة"، ومحاضرة مركزية بعنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات".