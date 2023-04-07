«التموين» تطرح كعك العيد بتخفيضات 25٪ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25٪ لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس والسابلية بـ150 جنيها.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ 3 كيلو بسعر 380 جنيها والعبوة 4 كيلو بـ 500 جنيه والعبوة 5 كيلو بـ 610 جنيهات.

ولفتت الوزارة الي انه سيتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها، الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات والعبوة زنه 3 كيلو بسعر 480 جنيها وزنه 4 بسعر 620 جنيها والـ 5 كيلو بسعر 790 جنيها.

وكشفت التموين عن توافر عبوه مكسرات شفافة فاخرة زنة 1.5 كيلو بسعر 230 جنيها، والـ 2 كيلو بـ 310 جنيهات والـ 3 كيلو بسعر 480 جنيها، فضلاً عن طرح عبوات أخري مشكلة فاخرة زنة كيلو واحد بسعر 170 جنيها، والعبوة زنه 1.5 كيلو بسعر 265 جنيها، والعبوة زنة 2 كيلو بسعر 340 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات كبيرة بالمنافذ التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، إضافة إلى طرح السلع الاستهلاكية والاساسية في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة، كذلك استمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر ابريل الجاري.