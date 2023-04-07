الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يتفقد أعمال تطهير ترع الغربية استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أعمال تطهيرات ترع القاصد وطنطا الملاحية والباجورية بمحافظة الغربية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

ووجه سويلم خلال الزيارة بإنهاء تطهيرات جميع الترع بزمام محافظة الغربية خلال أسبوعين من تاريخه كحد أقصى، وخاصة ترعة الباجورية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ مع الإسراع بإنهاء تطهيرات ترعة القاصد خلال أسبوع من تاريخه مع التوجيه للتفتيش الفني والمالى والإداري بالوزارة، بمراجعة موقف عملية تطهير ترعة القاصد وتقديم تقرير شامل عنها.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني بمراجعه قطاعات الترع للاطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وتكليف المعاهد البحثية المختصة بالمركز القومى لبحوث المياه برفعها إذا تطلب الأمر، وكذا تكليف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة مدي إمكانية استخدام الطمي الناتج من عمليات الصيانة والتطهير في إصلاح جسور الترع المتعبة فى نفس المنطقة.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة الصرف بإزالة التعديات بالردم (نواتج مباني ومخلفات) علي مصرف تلا وتشديد المراقبة، وعمل محاضر مخالفات للمتعدين.

كما وجه بتنظيم ورشة عمل لمديري عموم الرى ومهندسى الوزارة عن التطهير الجائر ورفع مخلفات التطهير بشكل فورى أو الاستفادة منه وزيادة الاعتماد على تنفيذ أعمال التطهيرات بالجهود الذاتية.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

الدكتور سويلم أعمال تطهير الترع بمحافظة الغربية لإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات لدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تطهير الترع ب أعمال تطهير الترع

الأكثر قراءة

محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد بلال بن رباح

انهيار والدة وشقيقة شيرين الطحان عقب وصول جثمانها (صور)

وفاة الفنانة شيرين الطحان

الأهلى يحذر وكيل بيرسى تاو: اصمت

اليوم.. "وطن واحد" يواصل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى كفرالشيخ

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة الأجزاء الخطرة والعقارات الآيلة للسقوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة فى هجوم بالأغوار

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى