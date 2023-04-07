وزير الرى يتفقد أعمال تطهير ترع الغربية استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أعمال تطهيرات ترع القاصد وطنطا الملاحية والباجورية بمحافظة الغربية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

ووجه سويلم خلال الزيارة بإنهاء تطهيرات جميع الترع بزمام محافظة الغربية خلال أسبوعين من تاريخه كحد أقصى، وخاصة ترعة الباجورية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ مع الإسراع بإنهاء تطهيرات ترعة القاصد خلال أسبوع من تاريخه مع التوجيه للتفتيش الفني والمالى والإداري بالوزارة، بمراجعة موقف عملية تطهير ترعة القاصد وتقديم تقرير شامل عنها.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني بمراجعه قطاعات الترع للاطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وتكليف المعاهد البحثية المختصة بالمركز القومى لبحوث المياه برفعها إذا تطلب الأمر، وكذا تكليف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة مدي إمكانية استخدام الطمي الناتج من عمليات الصيانة والتطهير في إصلاح جسور الترع المتعبة فى نفس المنطقة.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة الصرف بإزالة التعديات بالردم (نواتج مباني ومخلفات) علي مصرف تلا وتشديد المراقبة، وعمل محاضر مخالفات للمتعدين.

كما وجه بتنظيم ورشة عمل لمديري عموم الرى ومهندسى الوزارة عن التطهير الجائر ورفع مخلفات التطهير بشكل فورى أو الاستفادة منه وزيادة الاعتماد على تنفيذ أعمال التطهيرات بالجهود الذاتية.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.