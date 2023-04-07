مراسلة «القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد فى غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، تطورات الأوضاع في القطاع بعد التصعيدات التي حدثت من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة أنه منذ الأمس كانت هناك اتصالات من الجانب المصري لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بغزة.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن الهدوء الحذر هو سيد الموقف حاليا، مضيفة: «ليس هدوءا تاما، حيث ما زلنا نسمع أصوات طائرات الاستطلاع وهي تحلّق على مسافات منخفضة في سماء قطاع غزة».

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة بشكل كامل، موضحة أن هذا الهدوء الحذر ربما يكون سببه إعادة تقييم الوضع من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتابعت: «المحللون في إسرائيل يتحدثون عن أن المواقع التي تم استهدافها ليست مواقع استراتيجية لحركات الفصائل الفلسطينية، ولكنها مجرد رد خجول على الصواريخ التي خرجت من قطاع غزة غضبًا على ما حدث في المسجد الأقصى».