رسمياً.. النصر السعودي يجدد عقد البرازيلي "تاليسكا" حتى 2026

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًا، تجديد عقده البرازيلي “تاليسكا”، صانع ألعاب الفريق، حتي عام 2026، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أنهت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، إجراءات تجديد عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر".

وأضاف النادي في بيانه، أن عقد أندرسون تاليسكا، مع النصر، يمتد حتى عام 2026، مشيرًا إلى أنه تم تجديد العقد بدعم من الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد.

وتمكن النادي الأصفر، من الحفاظ على خدماته تاليسكا، على الرغم من وجود اهتمام من جانب بعض الأندية التركية للحصول على خدماته.

وكان “تاليسكا”، قد انضم لصفوف النصر السعودي، في مايو عام 2021، قادمًا من جوانجزو الصيني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتى 2024، في صفقة قدرت بنحو 9.5 مليون دولار.

وفي موسمه الأول مع “العالمي”، سجل النجم البرازيلي، 21 هدفًا، في 30 مباراة، شارك فيها مع النصر.

وفي الموسم الحالي، شارك “تاليسكا” في 19 مباراة مع النصر، سجل خلالها 17 هدفًا.

وسجل “تاليسكا” ثلاثة أهداف “هاتريك”، خلال مباراة فريقه النصر، أمام الرائد، في ديسمبر الماضي، والتي انتهت بفوز “العالمي” بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.