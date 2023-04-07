الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

كشف مصادر لـ«الدستور» أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص (سوزوكي) على طريق (الإسماعيلية- القاهرة) الصحراوي قبل مفارق سرابيوم اتجاه الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة 3 بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات.

وقالت المصادر إن المصابين هم (يوسف عبد الفتاح عيد حسن، 17 سنة، وحسين أحمد مدبولي علي، 18 سنة، وعبد الله عربي عبد النبي، 36 سنة).

وتعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب ميكروباص “سوزوكي” على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قبل مفارق سرابيوم اتجاه الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقل المصابين لمستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

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