الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية- القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان، صباح اليوم الجمعة، بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم بحوالي 4 كيلو اتجاه القاهرة، مما أسفر إصابة شخصين. 

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب ر سيارة نقل رقم س ب 5246 مرفقة بمقطورة رقم ر ط د 5197 على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم بحوالي 4 كيلو اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين رفضوا النقل للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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