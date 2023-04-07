الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الإسكان»: مهلة دون مقابل لبناء قطع الأراضى السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، مهلة دون مقابل، توازى 20% من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء، (ما عدا ابنى بيتك)، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التيسير على المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين مساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، ما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، مع عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

وأوضح غنيم أنه بمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز، بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من مشمول الرخصة، بمقابل مادى طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (84) بتاريخ 2015-5-6 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

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