الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 177 ألفًا منذ بدء العملية العسكرية

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 177 ألفا و110 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و633 دبابة و7 آلاف و16 من المركبات المدرعة و2722 من النظم المدفعية و533 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و281 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و292 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و587 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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