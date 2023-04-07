الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفول يبدأ من 33 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات اليوم استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة، 16 رمضان 7 أبريل 2023، ختام تداولات الأسبوع ، في الأسواق التجارية.

كما واصل الطلب على الفول ارتفاعه الكبير من المواطنين خلال هذه الأيام، نظرًا لحلول شهر رمضان المبارك، واعتبار الفول أمرًا أساسيًا خلال وجبة السحور لكثير من الأفراد والأسر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البقوليات خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي.


- أسعار الفول اليوم

شهدت أسعار الفول استقرارًا، لتسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

وسجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا في المحال التجارية.

فيما بلغت أسعار الفول المدشوش في المحال التجارية اليوم ما بين 39 و40 جنيهًا

- أسعار البقوليات اليوم

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وسجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

أما أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة فقد بلغت 35 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

شهدت أسعار الحمص استقرارًا اليوم لتسجل ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

- أسعار الترمس البلدي والمستورد 

وقد سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وبلغت أسعار العدس اليوم بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

فيما تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

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