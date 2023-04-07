الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفن حربية صينية إضافية إلى تايوان

الصين
الصين

أرسلت الصين سفنا حربية إضافية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي بعد لقاء بين رئيسة الجزيرة ورئيس مجلس النواب الأمريكي، على ما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية.

وجابت ثلاث سفن حرب صينية المياه المحيطة بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على ما أوضحت وزارة الدفاع التايوانية، مضيفة أن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان.

وكانت تايوان رصدت أمس الخميس ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات.

والأربعاء قبل ساعات على اللقاء في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي المسئول الثالث في الولايات المتحدة، عبرت حاملة الطائرات الصينية ِ"شاندونغ" مياه جنوب شرق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ.

ولطالما هددت بكين بالرد في حال حصل اللقاء بين تساي وماكارثي عملًا بمبدأ "الصين واحدة" الذي تعتبر في إطاره أنه لا يمكن إقامة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في آن.

الصين تايوان وزارة الدفاع التايوانية كاليفورنيا مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي

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