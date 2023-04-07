الذرة الأوكرانى بـ18500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 19500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 18500 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى 1770 جنيها، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 19800جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 36300 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 35000 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي 36000 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلي 36500 جنيه أرضه، كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 47000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 46800 جنيه، فيما بلغ سعر ردة بران محلى 10700 جنيه، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 10900 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن 570 جنيها، فيما سجل سعر قيراط البرسيم 850 جنيها.

- أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25300 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 24950 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامي بـ24850 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض بـ22200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ22000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ21850 جنيها للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ21600 جنيه.