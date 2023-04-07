الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص و3 مصابين إثر انهيار عقار المنشية بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

لقي شخص مصرعه أسفل أنقاض عقار قديم خالي من السكان انهار سقفه بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور، وتم نقله إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع وإصابة 4 الأشخاص أسفله.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية وترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وبالمعاينة الأولية والفحص، تبيّن انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق وأنه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999، وأن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك.

وتم إنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض مصابين بكسور وكدمات، وانتشال جثه شخص آخر يدعي أشرف، 51 سنة، أسفل انقاض العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

إسكندرية الجمرك الحماية المدنية المنشية بالإسكندرية انتشال جثة شخص صادر له قرار ترميم عقار قديم

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