الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحجار" يحتفى بشهر رمضان على المسرح الكبير (صور)

الحجار في الحفل
الحجار في الحفل

أمسية فنية ثرية بأعمال الموسيقى العربية للأوبرا، جاءت ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني المقام على مسارح القاهرة والإسكندرية خلال الشهر المعظم.

فعلى المسرح الكبير، مساء الخميس، ووسط حشد جماهيري متذوق للفنون الجادة، احتفى الفنان الكبير على الحجار بشهر رمضان وآسر وجدان محبيه الذين احتفلوا معه بعيد ميلاده.

وتغنى بباقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، كان منها "رمضان كريم، خلق الله، يا رب، أنا كنت عيدك، رمى رمشة، في قلب الليل، ليلى، مسألة مبدأ، أهو دا اللي صار يا سيد، المال والبنون، الحضرة زينبي، مافيناش من الخوف، نويت أغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار ياسيد، مبسوطين، زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرما ياسيدي".

كما شهد مسرح معهد الموسيقى العربية أمسية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، ضمت نخبة من الأناشيد والابتهالات، كان منها صلاة الله على المختار، رمضان جانا، أشرقت أنوار محمد، من نور رحاب الحسين، يا طيبة، هلت ليالي، روح الوجود، القلب يعشق، بشراك يا صايم، صلينا الفجر فين، ابتهال النبي غالي، صلوا على المصطفى، باب الله مفتوح، محمد يا رسول الله، سلام الله يا طه، وأسماء الله الحسنى.. أداها أمنية سمير، بلال مختار، حاتم زايد، حسام صقر، ولاء رميح، وائل سراج، فارس عبد العال، تامر نجاح.

كما استضاف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلًا لفريق على مر الأجيال، حيث شدا المطربان ياسر سعيد ومحمد الخولى بباقة من أشهر أعمال الطرب العربي إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة، كان منها "أي والله، ابسط يا عم، غريبة الناس، لا مش أنا اللي أبكي، زيديني عشقًا، سيرة الحب"، إضافة إلى بانوراما من أعمال عبد الحليم حافظ.

البرنامج الرمضاني الفنان الكبير علي الحجار المايسترو عمر فرحات الموسيقى العربية شهر رمضان مسرح معهد الموسيقى العربية

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