إصابة 21 شخص فى حريق ثلاجة فاكهة فى البحيرة

حصلت الدستور على أسماء مصابي حادث اندلاع حريق داخل شركة داخل تعبئة وتغليف فاكهة داخل قرية شابور، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إذ أسفر الحريق عن إصابة 21 شخصاً، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "حميدة خالد السعداوي، 16 سنة، لمياء خالد السعداوي، ١٤سنة، منة محمود السيد/١٥سنه، إبراهيم السيد خليل، ٢٧سنه، نعمة حسن شره/٢٥سنة، إيمان خميس إبراهيم، 16 سنة، كرم جمعة السعداوي، 28 سنة، نادية رضا إبراهيم، 25 سنة، هدى علاء رجب، 20 سنة، دمنهور، أمل محمود محمد، 17سنة، شهد مدحت محمد، 17 سنة، خلود حامد السقا، عوض شوقي عوض، 25 سنة، بسمة مصطفى عبد العال، 38 سنة، إيناس السيد عبدالله، 17 سنة، مصطفى جلال الهرميل، 45 سنة، منى حسين الشحات، 15 سنة، عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد، 50 سنة، رضا خميس أبو شلباية، 50 سنة، محمد الشحات عسل، 20 سنة، إبراهيم سعيد محمد، 30 سنة .









البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد نشوب حريق داخل شركة تعبئة وتغليف فاكهة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

قامت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل بالدفع بعدد 12 سيارة تابعة للحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق الذي شب منذ قليل داخل إحدى الثلاجات، الخاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة بقرية شابور بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



وقامت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي بفرض كردون أمنى بمحيط مكان الحريق ، وتواصل القوات الآن من جهودها من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق.

كما قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ داخل مستشفى مركز كوم حمادة من أجل المساهمة في استقبال حالات الاختناق وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق من أجل سرعة نقل الحالات المصابة.

شهدت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حريق داخل شركة العدالة والتي تقوم بتعبئة وتغليف الفاكهة، مما نتج عنه وقوع إصابات بشرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.