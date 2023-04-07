حقيقة سرقة منزل ميسى فى برشلونة

زعمت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية، وجود محاولة لسرقة منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في مدينة برشلونة.

ويمتلك ميسي منزلا في مدينة برشلونة، ويذهب إليه رفقة عائلته في العطلات عندما يتجه إلى برشلونة.

ووفقًا لـ "ESPN" المعلومات التي وردت بشأن محاولة سرقة منزل ميسي من لصوص غير صحيحة.

وكشف الصحفي مويس من شبكة "ESPN"، أن هؤلاء الأشخاص حاولوا الاعتداء على شخص قريب، لكنهم لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الهدف.

وأشار إلى أن منزل ميسي به حراسة على مدار 24 ساعة وكاميرات كل بضعة أمتار.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وترجح تقارير إمكانية عودته إلى برشلونة، مع سعي النادي الكتالوني لاستعادة نجمه الأرجنتيني في السوق الصيفية.