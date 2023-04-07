الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ 3 مصابين والبحث عن آخر أسفل أنقاض عقار بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ 3 أشخاص من أسفل أنقاض عقار قديم انهار سقفه بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط المدينة، مصابين بكدمات وكسور والبحث عن شخص آخر محتجز أسفل الانقاض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في احتجاز أحد الأشخاص وإنقاذ آخر.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية وترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.


والمعاينة الأولية والفحص تبين إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة 
مكون من 4 طوابق وأنه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 ، وأن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك ، وتم إنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض مصابين بكسور وكدمات بينما يجري البحث عن شخص آخر البحث عن آخر أسفل انقاض العقار من قبل قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

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