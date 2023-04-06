نائب: إفطار السيسي مع أهالي الأسمرات يؤكد بساطته كقائد يشعر بالملايين

وصف مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حضور الرئيس السيسي وإفطاره مع مواطني الأسمرات بأنه رسالة من القيادة السياسية لملايين المصريين، وتأكيد أن الرئيس إنسان بسيط، يحس بمشاعر وحياة ملايين المصريين، ويتمنى إسعادهم وتحقيق أحلامهم في دولة تخطو للمستقبل عبر جمهورية جديدة واعدة.

أكد نصار في تصريحات اليوم، أن افطار الرئيس في الأسمرات رسالة لملايين الأسر المصرية بالمناطق الشعبية أن قيادتهم تشعر بهم والأسمرات هدية حقيقية وانجاز ضخم تم تقديمه، وإنشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل سكان العشوائيات من ماسبيرو والدويقة وغيرها للعيش في مكان "آدمي وحضاري".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حفل إفطار الرئيس حمل العديد من الرسائل الهامة، أبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو البرلمان أن تجمع القوى السياسية والوطنية فى هذا الحفل أقوى رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف الرئيس السيسى وتدعمه فى معركه التنمية والرخاء والتقدم، ومسيرة دعم الاستقرار في وطن عظيم مثل مصر".

واختتم نصار، بالتأكيد على أن حي الأسمرات رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على إحداث التغيير، خصوصا وأن حي الأسمرات نموذج ناجح جدا من جانب الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات واستيعاب آلاف الأسر المصرية، وتم إنشاؤه في وقت قياسي.