الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: إفطار السيسي مع أهالي الأسمرات يؤكد بساطته كقائد يشعر بالملايين

مجاهد نصار
مجاهد نصار

وصف مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حضور الرئيس السيسي وإفطاره مع مواطني الأسمرات بأنه رسالة من القيادة السياسية لملايين المصريين، وتأكيد أن الرئيس إنسان بسيط، يحس بمشاعر وحياة ملايين المصريين، ويتمنى إسعادهم وتحقيق أحلامهم في دولة تخطو للمستقبل عبر جمهورية جديدة واعدة.

أكد نصار في تصريحات اليوم، أن افطار الرئيس في الأسمرات رسالة لملايين الأسر المصرية بالمناطق الشعبية أن قيادتهم تشعر بهم والأسمرات هدية حقيقية وانجاز ضخم تم تقديمه، وإنشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل سكان العشوائيات من ماسبيرو والدويقة وغيرها للعيش في مكان "آدمي وحضاري".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حفل إفطار الرئيس حمل العديد من الرسائل الهامة، أبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو البرلمان أن تجمع القوى السياسية والوطنية فى هذا الحفل أقوى رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف الرئيس السيسى وتدعمه فى معركه التنمية والرخاء والتقدم، ومسيرة دعم الاستقرار في وطن عظيم مثل مصر".

واختتم نصار، بالتأكيد على أن حي الأسمرات رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على إحداث التغيير، خصوصا وأن حي الأسمرات نموذج ناجح جدا من جانب الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات واستيعاب آلاف الأسر المصرية، وتم إنشاؤه في وقت قياسي.

الرئيس السيسي القضاء علي العشوائيات النائب مجاهد نصار الوحدات السكنية المناطق الشعبية توفير حياة كريمة للمواطنين حفل أفطار الأسرة المصرية

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

حريق هائل داخل ثلاجة لتغليف وتعبئة الفاكهة فى البحيرة

إزالة منزل آيل للسقوط بالداخلة في الوادي الجديد

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل إحلال وتجديد مسجد «بلال بن رباح» في مطروح

«هالة صدقى وأحمد عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب».. أدوار مزدوجة جسدت ببراعة

الجيش الإسرائيلى يشن غارات ضد قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية في مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان