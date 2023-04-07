الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطلحي: التطور التكنولوجي ساهم في تعزيز صلة الرحم بالآخرين

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، داعية إسلامي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل رحمه، ولهذا دعى من بعده على الحرص على صلة الرحم فبها تكمن البركة.

صلة الأرحام

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن صلة الرحم من مكارم الأخلاق، هي التي جاء بها الحبيب الأعظم ووصى بها وقال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأضاف في حديثه، أن من امتنع عن مكارم الأخلاق وصل إلى حالة من الخسران عظيم، وفاته فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، وتتمثل صلة الرحم في الإحسان إلى الأقارب في الأقوال والأفعال.

المنهج المحمدي 

وأشار إلى أن المجتمع الذي يحرص أفراده على التواصل والتراحم بالمنهج المحمدي يكون حصناً منيعاً وقلعة صامدة قوية وينشأ عن ذلك كله أسر متماسكة ورابط اجتماعي متين.

وتابع:" في ظل هذا التطور التكنولوجي أصبح التواصل مع الأخرين في غاية السهولة، لأنها ساعدت على الاتصال والمبادرة وتعزيز الصلة مع الآخرين".

أحمد الطلحي قاطع الرحم الناس برنامج أمان الشيخ أحمد الطلحي

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