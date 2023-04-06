الجيش الإسرائيلى يشن غارات ضد قطاع غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، شن غارات ضد قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يهاجم غزة في هذه الأثناء، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي عدة أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

تعزيز نشر القبة الحديدية

وكانت فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي عززت، مساء اليوم، السبت نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية الصاروخية على الحدود مع غزة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ضد غزة بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، صباح اليوم، تجاه إسرائيل، بجانب رصد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.

وعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل «الكابينت» اجتماعًا، اليوم، لمناقشة سبل الرد على إطلاق الصواريخ.