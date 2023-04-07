"التوصيلة الأخيرة".. مقتل شاب على يد آخر فى شبين القناطر

تعود أحمد السيد، صاحب الـ17 عامًا، على الخروج يوميًا من منزله في منطقة عرب جهينة بمدينة شبين القناطر باحثًا عن قوت يومه وجلب احتياجات والدته، من خلال العمل على الدراجة النارية الخاصة به، حيث يقوم بنقل البضائع عليها ومن ثمّ يتقاضى أجرًا بسيطًا.

واستمر ذلك الحال لسنوات طويلة، حتى أتى شخص وطلب منه نقل بعض البضائع ليوافق "أحمد" سريعاً على طلبه، ولم يكن يعلم أنها التوصيلة الأخيرة بعدما أقدم ذلك الشخص على قتله وتسديد طعنة نافذة له وتركه جثه هامدة غارقًا في دمائه بغرض سرقة دراجته النارية، وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

كان شقيان علينا من وهو عيل صغير

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة والنصف عصراً، حينما استقبلت والدة "أحمد" مكالمة هاتفية منه يخبرها بأنه سيقوم بتوصيل بضائع لأحد الأشخاص وسوف يعود على المنزل لتناول وجبة الإفطار معاها، وأن مكان التوصيل قريب سيستغرق عشر دقائق فقط.

انتظرت الأم نجلها لكي يأتي ويتناول وجبة الإفطار معاها، لكنه لم يأت وانغلق هاتفه المحمول، لتبدأ في البحث عنه وسؤال الأهالي، لكن بدون جدوى لتقرر الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر تغيب، وفقاً لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

عثروا عليه داخل أرض زراعية

وأضافت والدة المجني عليه أن رجال الأمن عثروا على جسد نجلها ملقى في إحدى الأراضي الزراعية بعدما قام المتهم بقتله لسرقة الدراجة النارية الخاصة به، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة شبين القناطر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى أحمد السيد 17 عامًا ، ملقاة على طريق عزبة السكارنة بالقرب من عرب جهينة بشبين القناطر وبه جرح ذبحي بالرقبة.

على الفور انتقل رجال المباحث، لمكان البلاغ وتبين من التحريات أن المجني عليه كان في طريقة إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي أ. س 20 سنة عاطل استوقف المجني عليه لسرقة التروسيكل الخاص به، وعندما رفض ترك التروسيكل سدد له طعنه في الرقبة على إثرها سقط جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ، وبإعداد الكمائن تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.