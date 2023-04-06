الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر تحديث يومي

سعر الدولار والريال
سعر الدولار والريال السعودي

البحث عن أسعار العملات وعلى رأسها سعر الدولار والريال السعودي من الموضوعات المهمة للكثيرين خاصة بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة من جديد.
 

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر تحديث يومي

 

في هذا التقرير نذكر لكم سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر تحديث يومي كي تكونوا على إطلاع بأخر ما وصلوا إليه أمام الجنيه المصري.
 

سعر الدولار اليوم الجمعة 
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8380 جنيه شراء
30.9357 جنيه بيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

  30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء 
8.24 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 
8.20 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.20 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي  اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء 
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع


 

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