بوتين: روسيا وبيلاروس يباشران إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده وبيلاروس يقومان بماشرة إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

وحسبما نشرت وسائل اعلام روسية، قال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "إعداد صيغة أمن دولة الاتحاد يحظى بأهمية كبيرة، وعلينا صياغة المهام الأساسية لتفاعلنا على خلفية التوتر المتزايد على حدود دولة الاتحاد، والعقوبات، وحرب المعلومات ضدنا".

وأكد أن ذلك يتطلب "العمل بشكل موضوعي في التخطيط الاستراتيجي"، وتابع "سنواصل تعزيز أمن دولة الاتحاد، ونضمن الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتدريجية".

وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة، في خطوة من شأنها أن تزيد من منسوب التوتر الدولي الذي نجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

أكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية، ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا، وبينما تقول تقارير غربية إن الروس يواجهون تعثرا ولم يستطيعوا تحقيق الأهداف العسكرية على النحو الذي أرادوه.

ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على "الخيار الصعب" في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد "دعاية مناوئة".

وتعد بيلاروسيا من الدول الحليفة لروسيا على نحو وثيق، بينما واجهت موسكو حملة مقاطعة غربية منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

واعتبرت وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، أن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.