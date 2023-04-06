الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشاط رياح وارتفاع حرارة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس غدًا الجمعة

طقس
طقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الجمعة، سيشهد ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، حيث تبلغ درجات الحرارة، غدًا الجمعة:  القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى  19 درجة.

جدير بالذكر أن فصل الشتاء قد انتهى الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، حيث بدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

كانت الأسابيع الماضية قد شهدت تقلبات جوية شديدة حيث انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ لترتفع بعدها بشكل شديد، ما جعل هيئة الأرصاد تحذر من إمكانية تعرض المواطنين لنزلات برد مختلفة مطالبة الجميع بعدم تخفيف الملابس هذه الفترة لحين انتهاء التقلبات الجوية.

جدل كبير أثارته هيئة الأرصاد الجوية بإعلانها أن الأسبوع المقبل ستعود الأمطار على المحافظات المصرية يصاحبها برودة وانخفاض في درجات الحرارة وتشهد عدد من المحافظات نشاطًا في الرياح، مؤكدة الحذر من التقلبات التي تبدأ السبت المقبل وتبلغ ذروتها الثلاثاء والأربعاء المقبلين وذلك خوفًا من إصابة الأطفال وكبار السن بنزلات برد شديدة هذه الفترة.

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