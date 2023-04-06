مشاريع تنموية وزراعية.. كيف تطورت جنوب سيناء خلال السنوات الماضية؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز المشروعات التنموية في جنوب سيناء.

"الطريق الأوسط"

يعد إنشاء الطريق الأوسط في مدينة السلام شرم الشيخ، من أبرز المشروعات القومية التي جرت على أرض محافظة جنوب سيناء، حيث أنه من أهم محاور التنمية الجديدة في مدينة السلام شرم الشيخ ونموذجياً وسياحياً من الدرجة الأولى، لأنه يسهم في تسهيل وسرعة الحركة المرورية بين أحياء شرم الشيخ وتسهيل الحركة بين الطريق الدائري وطريق السلام.

"الزراعة في جنوب سيناء"

يعد القطاع الزراعي أحد أبرز الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المحافظة في قطاع التنمية، حيث بلغت إجمالي مساحات الأراضي المنزرعة في المحافظة بلغت 131 ألف فدان، كما تم تخصيص 20 ألف فدان للمحافظة ضمن المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

"مشروع التنمية المتكاملة"

خلال السنوات الماضية، تم الانتهاء من إنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالي الوديان والتجمعات البدوية، بعدد 14 تجمعاً بدوياً على مساحة 760 فدانا، بتكلفة 129 مليون جنيه، حيث ضمت هذه المجتمعات زراعة 265 فدانًا بالخضراوات والفاكهة، وإقامة 120 صوبة زراعية، و6 مزارع سمكية، على مياه الآبار المالحة، الصالحة للاستزراع السمكي، حيث تنتج المزرعة 50 طنا سنويًا من الأسماك.

كما تم حفر 265 بئرا جديدة للزراعة، بمختلف وديان المحافظة للاعتماد على المياه الجوفية.

"صوب زراعية"

دعمت الدولة المحافظة بـ925 صوبة زراعية هدية لأهالي جنوب سيناء، يتم توفير التقاوي والشتلات للمزارعين مجانًا، وفقًا للاستثمارات المتاحة من وزارة التخطيط، كما تم إنتاج سلالة من تقاوي بنجر السكر في سانت كاترين.

"تطوير التجمعات البدوية"

وشهدت جنوب سيناء إنشاء وتطوير 7 تجمعات بدوية جديدة، في مدن (سانت كاترين - طور سيناء - رأس سدر) بالإضافة إلى مشروعات زراعية وآبار مياه وملاعب، وتمهيد ورصف الطرق، وإقامة مشروعات مناحل لإنتاج عسل النحل بإجمالي تكلفة 65 مليون دولار.