الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عم شتا يحكي قصته مع صناعة "طعمية السيدة" لـ"حكاوي القهاوي"

عم شتا
عم شتا

رصدت حلقة جديدة من برنامج "حكاوي القهاوي" قصة عم شتا مع الطعمية التي ظل يمارس هوايتها منذ 30 عامًا في حي السيدة زينب بالقاهرة.

أهم الأطعمة التي يقوم بعملها

وكشف "عم شتا"، خلال لقائه مع برنامج “حكاوي القهاوي”، مع الإعلامية رشا الجمال المذاع عبر فضائية “الحياة” عن أهم الأطعمة التي يقوم بعملها ومنها الطعمية بأكثر من طريقة وكذلك العجّة، لافتًا إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ أن كانت تعمل بالحجر الدوّار لعجن الفول.

وتابع أنه بدأ في المهنة وهو في سن الثامنة وكان يقدم العيش والماء، لافتًا إلى أن المحل الذي يعمل به أول من أقام نظام استخدام الطعمية بالفطار والغذاء والعشاء، لافتًا إلى أنه من بني سويف وتزوج وعاش في السيدة زينب، وكل ابنائه في المراحل التعليمية المختلفة وأن سبب نجاحه جودة المنتجات التي يستخدمها.

حكاوي القهاوي عم شتا صناعة الطعمية حي السيدة زينب بني سويف

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