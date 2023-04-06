يقدم موقع الدستور لمتابعيه التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الجمعة 7-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة كي تكونوا على استعداد قبل الخروج من المنزل في يوم العطلة.



حالة الطقس اليوم الجمعة 7-4-2023



خلال السطور التالية نرصد لكم حالة الطقس اليوم الجمعة 7-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.





ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة طقس الجمعة بحيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويصبح مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

مع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ووالوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 17

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 31 - 17

- السويس 32 - 18



- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18



- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17



- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

- أسوان 38 - 17

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15