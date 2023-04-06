مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. رفض "جعفر" صلح حمادة فتح الله (فيديو)

شهدت الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان العديد من المشاهد المثيرة والشيقة ويخوض بطولته النجم محمد رمضان والمعروض عبر قنوات DMC الفضائية.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وخلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة ذهب “حمادة فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري إلى “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان وطلب منه الصلح خاصة مع اقتراب خروج ابنه “شوقي” من السجن وانتقامه من المشكلات التي حدثت له في السجن.

ورد جعفر على كارم: “صلي على النبي واسمع الكلمتين دول يا حمادة عشان فيهم الشفاء، وحياة دلال بنتك اللي انت عارف معزتها عندي قد ايه خروج شوقي ابنك من السجن زي وجوده فيه بالظبط في الحالتين ولا يفرق معايا أخره إيه زي كارم يقعد حسبن عليا ليل ونهار ويشكي للي رايح واللي جاي".

وأضاف: “الحاجة التانية إزاي يا حمادة قلبك جابك تجيلي لحد عندي هنا تطلب الصلح وانت عارف وانا عارف ان انتو اللي مأجرين بلال شامة عشان يعمل اللي عمله” ليرد عليه “حمادة” قائلًا: “قوتلك بدل المرة الف ان احن ملناش دعوة بالموضوع ده ولو انت متأكد إن إحنا اللي عملنا كدة مكنتش سكت علينا السنين دي كلها يا معلم جعفر وفكر في اللي قوتلهولك مرة تانية ان شوقي مش زي كارم زي انت كدة مش زي سيد.. وبالمناسبة انا جيتلك هنا عشان مش عايزين يبقى فيه دم تاني".

ورد “جعفر” قائلًا: “مهو لو فيه دم أصلًا عمرك ما هتيجي تقف الوقفة دي يا حمادة يا فتح الله"، واستكمل ساخرًا قائلًا: “قول للراجل بتاع اليفط يكتبلك بالمُدهب على يافطة المحل بتاعك سبحان من خلق الدهب غالي واللي بيبيعه رخيص”.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يوميًا خلال شهر رمضان في التوقيتات التالية:

قناة دي إم سي دراما عقب أذان المغرب مباشرة في الساعة السادسة والربع مساءً ويعاد المسلسل الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة.

قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الساعة الخامسة صباحًا، الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ابطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، إضافة إلى كل من جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.