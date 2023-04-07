"النظام والمراقبة" لامتحانات الثانوية العامة 2023 تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قطاع أ بأسيوط ، عن قبول طلبات الأعضاء الجدد للعمل في اللجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال يومي الأحد والإثنين 9 و 10 أبريل 2023 ، على أن تعقد لحان المقابلة الشخصية لقبول الأعضاء يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 أبريل 2023 ، ويبدأ العمل في قبول الطلبات من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا بمقر اللجنة بمعهد التربية الفكرية بأسيوط ، على أن يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة .

وتتمثل المستندات المطلوبة في صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك المواد للمعلم والإداري، وصورة شخصية ضوئية حديثة، وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.



أما عن شروط التقديم هي: ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، و ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة - ألا يكون من العاملين في احدى مدارس الثانوية العامة أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها في المدارس التابعة للقطاع، و ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2023 أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الرابعة للعمل بلجان النظام والمراقبة في محافظات القطاع (المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).

واكدت اللجنة أن ضوابط العمل: عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو من أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية ، و ألا يكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار 41 لسنة 1985 وتعديلاته، وبالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات على عملهم، و ألا يكون مشتركا في العمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية ، وأن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة.