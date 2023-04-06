مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15.. فشل خطة دكتور عجيب وعبوره من الفجوة الزمنية

يستمر مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز 2” في سرد معلومات تاريخية عن مصر القديمة، وذلك من خلال حلقات منوعة مليئة بالأحداث الشيقة والمثيرة بمغامرات “يحيى” الذي يستطيع العبور عبر الزمن من خلال كلمة سرية.

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 15

حاول الدكتور عجيب جاهدًا في سرقة البرديات والذي تصدى له فيها “يحيى” مما جعله يفشل في خطته، كما حاول “عجيب” التخلص من “يحيى” حتى يستطيع أن يقوم بما يريد دون إزعاج ولكنه فشل مرة أخرى، وأثناء مطاردة له وكنوز، عبر من خلال فجوة زمنية التي عبر منها “يحيي” بعد نطق كلمة “أتروعا”.

وظهر في مشهد آخر “يحيى” وهو يحاول التصرف في التمثال الذي أعطاه له الملك رمسيس، كنوع من الشكر له، ولكنه في الزمن الحديث اذا احتفظ بهذا التمثال سيعتبر تهمة حيازة أثار قديمة، فقرر اللجوء إلى استاذ عصام، ليصارحه بحقيقة الأمر ويطلب منه المساعدة، كما حاول معرفة هدف هذا التمثال الذي أهداه به الملك.

وفي جلسة عائلية، تحدث كلا من فرح وحمزة مع والديهما عن مدرس التاريخ الجديد، وكان ليحيى رأى بأن دراسة التاريخ ليست حفظ فقط وإنما فهم للأحداث، مؤكدًا أن الشخص إذا فهم متى ولماذا وكيف، سيكون الأمر سهل عليه بعكس أن يحفظ دون فهم.

يُعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.

يناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.