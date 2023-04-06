الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15.. فشل خطة دكتور عجيب وعبوره من الفجوة الزمنية

مسلسل يحيي وكنوز
مسلسل يحيي وكنوز

يستمر مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز 2” في سرد معلومات تاريخية عن مصر القديمة، وذلك من خلال حلقات منوعة مليئة بالأحداث الشيقة والمثيرة بمغامرات “يحيى” الذي يستطيع العبور عبر الزمن من خلال كلمة سرية.

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 15 

حاول الدكتور عجيب جاهدًا في سرقة البرديات والذي تصدى له فيها “يحيى” مما جعله يفشل في خطته، كما حاول “عجيب” التخلص من “يحيى” حتى يستطيع أن يقوم بما يريد دون إزعاج ولكنه فشل مرة أخرى، وأثناء مطاردة له وكنوز، عبر من خلال فجوة زمنية التي عبر منها “يحيي” بعد نطق كلمة “أتروعا”.

وظهر في مشهد آخر “يحيى” وهو يحاول التصرف في التمثال الذي أعطاه له الملك رمسيس، كنوع من الشكر له، ولكنه في الزمن الحديث اذا احتفظ بهذا التمثال سيعتبر تهمة حيازة أثار قديمة، فقرر اللجوء إلى استاذ عصام، ليصارحه بحقيقة الأمر ويطلب منه المساعدة، كما حاول معرفة هدف هذا التمثال الذي أهداه به الملك.

وفي جلسة عائلية، تحدث كلا من فرح وحمزة مع والديهما عن مدرس التاريخ الجديد، وكان ليحيى رأى بأن دراسة التاريخ ليست حفظ فقط وإنما فهم للأحداث، مؤكدًا أن الشخص إذا فهم متى ولماذا وكيف، سيكون الأمر سهل عليه بعكس أن يحفظ دون فهم.

يحيى وكنوز الحلقة 12.. اللقاء الأول بين يحيى وأمنمحات الأول

يُعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.

يناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

اقرأ أيضاً

الحلقة 14 من «يحيى وكنوز».. مؤامرة الزوجة الثانية للملك أمنمحات

مسلسل يحيى وكنوز ٢ موعد مسلسل يحيى وكنوز ٢ كرتون يحيى وكنوز يحيى وكنوز 2 مسلسلات رمضان 2023 كرتون رمضان 2023 قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز ٢

الأكثر قراءة

تبرعوا للأمم المتحدة!

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 15.. تفاصيل وصية الملك أمنمحات لابنه

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. القبض على ياسر جلال

مسلسل المحمية الحلقة 15.. حالة هلع بسبب مركب الصياد نديم واستغاثة سكان البحر

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. "جعفر" يكشف لـ"نعيم" سر حبه لـ"عايدة" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟